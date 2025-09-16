Risk grubunda bulunanlar dikkat! "Grip aşısı" uyarısı yapıldı...

Gribin her yaştan bireyi etkilediğine değinen Savaşçı, özellikle 50 yaş üstü, 5 yaş altı akciğer, kalp hastalığı, diyabet, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişiler, hamileler, aşırı kilolular, AIDS, kanser ve çeşitli ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin grip ve komplikasyonlarından daha fazla etkilendiğini kaydetti.

Savaşçı, gribin özellikle risk altındaki kişilerde hastaneye yatışa ve ölüme neden olabildiğine dikkati çekerek, bu kişilerin mutlaka grip aşısı yaptırarak hastalıktan korunması gerektiğini söyledi.