Rihanna'nın son hali görenler şaşkına döndü! Hayranlarını korkuttu
Barbadoslu 32 yaşındaki sanatçı Rihanna'nın son halini görenler şaşkına döndü.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan hayranlarını üzen haber geldi. Bir süredir koronavirüs korkusuyla pek ortalarda görünmeyen Rihanna'nın yüzü merak konusu oldu.
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İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan Rihanna, koronavirüsten korunmak adına güvenli tatil için kesenin ağzını açmıştı.
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32 yaşındaki Rihanna, New York'un gözde bölgesi Hamptons'ta bir villa kiralamış ve pandeminin bir kısmını burada geçirmişti.
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Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan Rihanna son haliyle şaşırttı.
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