Rihanna'nın hayranları bir yorum yapınca Chris Brown'u pişman etti!
Rihanna ve Chris Brown ilişkisi 10 sene önce şiddet nedeniyle son bulmuştu. Brown eski sevgilisi Rihanna'nın paylaşımına yorum yapınca tepki aldı.
Bir zamanlar birlikte olan Rihanna ve Chris Brown çiftinin birliktelikleri 10 sene önce Chris Brown'un Rihanna'ya uyguladığı şiddetle son buldu. Brown'un yeniden Rihanna ile iletişime geçmeye çalışması, sosyal medyada Rihanna'ya yorum yapması olay oldu. Rihanna hayranları, Brown'a sert tepki gösterdi.
Rihanna, müziğin yanı sıra bu sıralar kendi çıkardığı markalarla rekora koşuyor. Kendi markasını yaratarak çıkardığı kozmetik ürünlerinin yanı sıra bir de iç çamaşırı markası çıkartarak tanıtımı için kamera karşısına geçen Rihanna, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Sosyal medya hesabından yayınladığı iç çamaşırı tanıtım fotoğraflarını çok beğenerek yorum yapan bir isim de Chris Brown oldu. Brown: "İnterneti çökertmek üzeresin, yükselmeye devam et kraliçe!" ve "Yakın zamanda şarkı lütfen" yorumları yapınca Rihanna hayranlarından sert tepki aldı.
Barbadoslu yıldızın hayranları "Onu rahat bırak!" paylaşımları yaparak durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.