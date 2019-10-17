Rihanna'nın hamile olduğu iddia ediliyordu ki paylaşımı olay oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamilelik iddialarına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
Geçtiğimiz Eylül ayında Rihanna, aile büyükleri anısına kurduğu Clara Lionel Derneği yararına her yıl düzenlediği Diamond Ball gecesini gerçekleştirmişti. Sağlık, eğitim gibi konularda ihtiyaç sahiplerine yardım da bulunulan geceye eğlence sektöründen birçok ünlü isim katılmıştı.
Geceye siyah elbisesiyle damga vuran Rihanna’nın göbeği ise akıllara ''Hamile mi?'' sorusunu getirmişti. Hamilelik iddiaları bir süredir dilden dile dolanırken Barbadoslu şarkıcıdan gelen Instagram paylaşımı, bu iddialara cevap gibi oldu.
Suudi milyarder Hassan Jameel ile birlikte olan Rihanna'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım 10 milyon kez izlendi.
Son dönemde aldığı kilolardan büyük ölçüde kurtulan Rihanna'nın yayınladığı videoda göbeğinin olmaması dikkatlerden kaçmadı. 31 yaşındaki şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından fazlasıyla övüldü.