Rihanna'nın hamile olduğu iddia ediliyordu ki paylaşımı olay oldu

Geceye siyah elbisesiyle damga vuran Rihanna’nın göbeği ise akıllara ''Hamile mi?'' sorusunu getirmişti. Hamilelik iddiaları bir süredir dilden dile dolanırken Barbadoslu şarkıcıdan gelen Instagram paylaşımı, bu iddialara cevap gibi oldu.