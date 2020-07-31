Rihanna'dan yıllar sonra MET Gala itirafı! Herkes gülecek diye...
Rihanna, 2015 yılında MET Gala’daki pizzaya, yumurtaya benzetilen kıyafetiyle ilgili yıllar sonra itirafta bulundu.
32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Guo Pei imzalı elbisesiyle o yıl Vogue dergisinin de kapağını süslemişti ancak kıyafeti sosyal medyada alay konusu olmuştu. O kıyafetle ilgili Rihanna Palyaço gibi hissettiğini itiraf etti.
Rihanna’nın, Metropolitan Museum of Art'ın, Costume Institute adlı kanadı yararına düzenlenen yardım galasındaki kıyafeti en çok sahanda yumurtaya, pizzaya benzetilmiş, sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının fotoğraflarında çeşitli oynamalarla komik görseller yaratmıştı.
2015 yılının MET Gala’sına girerken, kendi kendine, “Aman Tanrım, ben bir palyaçoyum, insanlar bana gülecekler diye düşündüm. Bu çok fazla” şeklinde hissettiğini itiraf eden Rihanna, sonraki yıllarda MET Gala’ların en beğenilen isimleri arasına girdi.
Galadan beş yıl sonra Rihanna, elbiseyle ilgili hislerini anlattı. Ünlü şarkıcı, elbiseyle kendini ‘palyaço’ gibi hissettiğini itiraf etti.