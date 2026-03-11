Rihanna'dan korkutan haber! Malikanesine silahlı saldırı yapıldı
Rihanna'nın ABD’nin Los Angeles şehrindeki evine silahlı bir saldırı düzenlendi. Rihanna'nın malikanesinin giriş kapısının karşısındaki bir otomobilden yaklaşık 10 el ateş edildiğini aktarıldı. İşte ayrıntılar...
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, korkunç bir saldırı ile gündemde. Pop yıldızı Rihanna’nın ABD’nin Los Angeles şehrindeki evine silahlı bir saldırı düzenlendi.
Pazar günü saat 13.21 sularında gerçekleşen olayda, evin giriş kapısının karşısındaki bir otomobilden yaklaşık 10 el ateş edildiğini aktarıldı.
Saldırı sırasında evde olduğu öğrenilen Rihanna'nın yara almadığı belirtiliyor. Ancak mermilerden birinin evin duvarını delerek içeri girdiği açıklandı.
Olayın hemen ardından harekete geçen Los Angeles polisi, 30 yaşındaki kadın bir şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.