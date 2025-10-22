Rihanna önce sahneyi sonra moda dünyasını sallamıştı! 36 milyon dolar zarar etti
Ünlü şarkıcı Rihanna, müzik dünyasındaki başarısını moda sektörüne taşımak için büyük bir adım atmıştı. Rihanna, Louis Vuitton’un çatı şirketi LVMH ile kurduğu Fenty markasından 36 milyon dolar kaybetti. Pandemi ve yüksek fiyatlar nedeniyle kapanan marka, ünlü yıldızın moda dünyasındaki en büyük hayal kırıklığı olarak anılıyor. İşte detaylar…
2019 yılında Rihanna, lüks moda devi LVMH ile iş birliği yaparak Fenty markasını hayata geçirdi. Bu marka, Rihanna’nın müzik kariyerindeki cesur ve yenilikçi tarzını moda dünyasına yansıtmayı hedefliyordu. Project Loud France adıyla kurulan ortak girişim, Rihanna’nın beşinci albümü Loud’dan ilham alıyordu. Rihanna, Denim UK Holdings üzerinden %49,99’luk hisseyle bu projeye yaklaşık 35 milyon dolar yatırım yaptı.
LVMH de benzer bir miktarla destek sağladı. Ancak, bu büyük yatırım, pandemi ve diğer zorluklar nedeniyle kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü.
PANDEMİ ETKİSİ
