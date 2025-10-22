Rihanna önce sahneyi sonra moda dünyasını sallamıştı! 36 milyon dolar zarar etti

Project Loud France adıyla kurulan ortak girişim, Rihanna’nın beşinci albümü Loud’dan ilham alıyordu. Rihanna, Denim UK Holdings üzerinden %49,99’luk hisseyle bu projeye yaklaşık 35 milyon dolar yatırım yaptı. LVMH de benzer bir miktarla destek sağladı. Ancak, bu büyük yatırım, pandemi ve diğer zorluklar nedeniyle kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü.