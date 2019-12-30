Rihanna milyarder sevgilisi ile İstanbul'da tatil yaptı

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile milyarder sevgilisi Hassan Jameel, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Takvim gazetesinin, İngiliz basınında yer alan habere dayandırdığına göre; aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, ilk önce İstanbul’a ardından da Dubai'ye gitmeye karar verdi.