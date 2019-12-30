Rihanna milyarder sevgilisi ile İstanbul'da tatil yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile gizlice İstanbul’a geldi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile milyarder sevgilisi Hassan Jameel, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Takvim gazetesinin, İngiliz basınında yer alan habere dayandırdığına göre; aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, ilk önce İstanbul’a ardından da Dubai'ye gitmeye karar verdi.

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Rihanna ile Hassan Jameel, Dubai'ye uçmadan önce; Suudi milyardere ait özel jetle İstanbul'a geldi. 

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Havalimanından helikopterle Çırağan Sarayı'na giden aşıklar, geceliği 30 bin euro'luk olan Sultan Suiti'nde bir gece geçirdi.

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Görüntülenmek istemeyen çift, İngiliz basınının iddiasına göre; fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırdı. İstanbul'da bir gece geçiren ikili, yine Hassan Jameel'e ait özel jetle Dubai'ye uçtu.

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