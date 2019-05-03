Rihanna iç çamaşırlarıyla nefes kesti markasıyla rekor kırmıştı

31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, çıkardığı kozmetik markasıyla satış rekoru kırmanın ardından bir de çıkardığı iç çamaşırı markasıyla rekor kıracak gibi gözüküyor. Başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu ifade eden Rihanna, iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti.