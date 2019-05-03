Rihanna iç çamaşırlarıyla nefes kesti markasıyla rekor kırmıştı
Kendi çıkardığı kozmetik markasının ürünlerinin satışıyla rekor kıran ünlü şarkıcı Rihanna, şimdi kendi markasının iç çamaşırlarını tanıtmak için kamera karşısına geçti.
31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, çıkardığı kozmetik markasıyla satış rekoru kırmanın ardından bir de çıkardığı iç çamaşırı markasıyla rekor kıracak gibi gözüküyor. Başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu ifade eden Rihanna, iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti.
Rihanna, kendi markasının ''Savage X'' ismini verdiği koleksiyonu için kamera karşısındaydı. Fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Rihanna, kısa sürede milyonlarca beğeni alarak sosyal medyayı salladı.
Rihanna, kendi iç çamaşırı markası ile ürettiği Sevgililer Günü koleksiyonu ile büyük beden iç çamaşırlarda daha az seksapel kullanması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.
Rihanna’nın koleksiyonunu inceleyen Amerikan Teen Vogue dergisinin moda editörü Alysse Dalessandro, koleksiyonda büyük beden ile küçük beden iç çamaşırlarının birbirinden farklı olduğunu tespit etmişti.