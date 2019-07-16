Rihanna Hollywood'da bulunan lüks villasını kiraya verdi Kira ücreti ise...
1 yıldır Londra'da yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Hollywood'da bulunan lüks villasını dudak uçuklatan fiyata kiraya verdi
Yaklaşık 1 yıldır Londra'da yaşayan başarılı şarkıcı Rihanna, Hollywood'da bulunan lüks villasını 28 pound (yaklaşık 200 bin TL) karşılığında kiraya verdi.
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İçinde sinema salonu, altı yatak odası ve sekiz banyo bulunan ev ihtişamıyla ağızları açık bıraktı.
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Lüks mobilyalar, şık armatürler ve oldukça iddialı misafir odaları bulunan evini kiraya veren Rihanna, İngiltere'ye taşınma kararını The New York Times'a şu sözlerle anlatmıştı: Blok etrafında dolaşmayı seviyorum, bu magazincilerden gizlememi kolaylaştırıyor
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Rüya evde, tam donanımlı spor salonu ve yüksek kalitede sinema sistemi bulunuyor.
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