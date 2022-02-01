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Rihanna hamile göbek nihayet göründü bebeğin cinsiyeti ne

Rihanna hamile göbek nihayet göründü bebeğin cinsiyeti ne

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile rapçi sevgilisi ASAP Rocky'nin bebek bekledikleri yönündeki söylentiler doğru çıktı. Rihanna'nın anne olmaya hazırlandığı öğrenildi

Rihanna hamile göbek nihayet göründü bebeğin cinsiyeti ne

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz aylarda "hamile" olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldız hakkında, "ASAP Rocky'den ilk çocuğunu bekliyor!" söylentileri ortaya atılmıştı. Ancak Rihanna, iddialara karşı sessizliğini korumuştu.

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Rihanna hamile göbek nihayet göründü bebeğin cinsiyeti ne

Çift hakkındaki dedikodular gerçek çıktı. Rihanna'nın anne olmaya hazırlandığı öğrenildi. 

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Rihanna hamile göbek nihayet göründü bebeğin cinsiyeti ne

Konuyla alakalı açıklama yapmayarak hamileliğini gizleyen ünlü şarkıcı, önceki gün New York'un Harlem bölgesinde sevgilisiyle birlikte el ele görüldü. 

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Rihanna hamile göbek nihayet göründü bebeğin cinsiyeti ne

Anne-baba olmak için gün sayan çiftin nikah masasına oturup, oturmayacağı ise merak konusu.

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