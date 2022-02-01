Rihanna hamile göbek nihayet göründü bebeğin cinsiyeti ne

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz aylarda "hamile" olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldız hakkında, "ASAP Rocky'den ilk çocuğunu bekliyor!" söylentileri ortaya atılmıştı. Ancak Rihanna, iddialara karşı sessizliğini korumuştu.