Rihanna Beyonce Madonna hepsi o listedeki yerini aldı Forbes açıkladı
Rihanna, Jennifer Lopez, Madonna, Beyonce gibi isimler Forbes dergisinin ABD'de kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesine girdi.
Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı.
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32 yaşındaki müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına 8 milyon dolardan fazla bağış yapan en hayırsever ünlülerden olmuştu.
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Kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesinde Rihanna'nın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılar arasında yer alan diğeri isimler ise şu şekildeydi:
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Madonna (550 milyon dolar)
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