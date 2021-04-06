Rihanna Amerika'da Asyalı nefretine karşı düzenlenen protestoya bakın nasıl katıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Asyalılara karşı şiddeti protesto etmek için Amerika'da gösterilere katıldı.
Rihanna, Asyalılara uygulanan şiddet karşıtı protesto eylemlerine katılmak üzere sokağa çıktı. 33 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Amerika’da yaşayan Asyalıları hedef alan ırkçı saldırıların sona ermesini talep etmek için önceki gün New York’taki Times Meydanı’nda toplanan protestoculara katıldı.
Asistanı Tina Truong ile birlikte eylemde boy gösteren Rihanna’nın görüntülerini asistanı, sosyal medya hesabında paylaştı.
Rihannna, fotoğraflarda siyah maskesi, güneş gözlüğü ve beyzbol şapkası ile kendini gizlemiş görünüyor. Dokuz kez Grammy kazanan şarkıcıyı diğer protestocular tanıyamadı.
Truong, Rihanna’nın da içinde bulunduğu fotoğrafları, “İşte dayanışma!” mesajıyla yayımladı.