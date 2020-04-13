Rihanna albüm soran takipçisine sert tepki gösterdi! Dünyayı kurtarıyorum
Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsle mücadele için yaptığı bağışlarla gündeme gelen Rihanna, kendisine yeni albümünü soran hayranlarına sert tepki gösterdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz günlerde küresel çapta koronavirüsle mücadele eden bir derneğe 5 milyon dolar bağış yaparak destek oldu. Yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Barbadoslu şarkıcı, bu kez bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
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Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Rihanna, kendisine ısrarla yeni albümünün ne zaman çıkaracağını soran hayranlarına sert çıktı.
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32 yaşındaki Rihanna, "Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın!" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Rihanna'nın babası Ronald Fenty'nin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
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