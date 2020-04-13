Rihanna albüm soran takipçisine sert tepki gösterdi! Dünyayı kurtarıyorum

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz günlerde küresel çapta koronavirüsle mücadele eden bir derneğe 5 milyon dolar bağış yaparak destek oldu. Yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Barbadoslu şarkıcı, bu kez bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.