Rıfat Yurttaş instagram pozları olay Masterchef Rıfat kimdir evli mi?
TV 8'in iddialı yemek yarışması Masterchef 14 yeni yarışması ile olaylı başladı. Bu sezon da çok iddialı isimler kıyasıya yarışacak. Bu isimlerden biri de Çeşme'den yarışmaya katılan 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş. Peki instagram pozlarında dikkat çeken yüzük detayı nedir?
TV8'de bu sezon Masterchef'e hızlı başlayan yarışmacısından biri de farklı giyim tarzı, kendine has üslubu ve yemeklerdeki becerisi ile dikkat çeken Rıfat Yurttaş oldu. Peki jüriden tam not alan Rıfat Yurttaş kimdir, aslen nereli ve asıl mesleği ne?
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Elinin lezzetine ve mutfak bilgisine güvenen 3 juriden de geçer not alan Rıfat Yurttaş Türk damak tadının bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak konusunda oldukça iddialı.
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Renkli, farklı ve sıradışı giyim tarzı ile Masterchef yarışmacıları arasından sıyrılan Rıfat Yurttaş 27 yaşında.
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Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu söylüyor ve bu konuda kendine çok güveniyor.
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