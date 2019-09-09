Rıfat Yurttaş instagram pozları olay Masterchef Rıfat kimdir evli mi?

TV8'de bu sezon Masterchef'e hızlı başlayan yarışmacısından biri de farklı giyim tarzı, kendine has üslubu ve yemeklerdeki becerisi ile dikkat çeken Rıfat Yurttaş oldu. Peki jüriden tam not alan Rıfat Yurttaş kimdir, aslen nereli ve asıl mesleği ne?