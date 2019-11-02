Rıdvan Dilmen'den Emre Mor'a sert eleştiri: Hiç gelişemedi

"Uçan Fenerbahçe, uçan Trabzonspor ile yerden yere vurduğumuz Galatasaray arasında 1 puan var. Fatih Terim bu oyuncuları kazanmak zorunda. Bu oyuncularla kavga edilmez. Haklısındır, tamam. Nasıl ben Feghouli'yi iyi duruma getirebilirim buna bakmalısın. Belhanda'yı kazanacaksın. Kimden şikayetçiysen kazanacaksın."