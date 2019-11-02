Rıdvan Dilmen'den Emre Mor'a sert eleştiri: Hiç gelişemedi
Galatasaray'ın evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmesinin ardından maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Emre Mor'a tepki göstererek Fatih Terim'i de diğer oyuncular hakkında uyardı.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından rotasyona giderek kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fatih Terim hakkında önemli ifadeler kullandı. Fatih Terim'in Belhanda ve Feghouli'yi kazanması gerektiğini belirten Dilmen, şu şekilde konuştu:
"Uçan Fenerbahçe, uçan Trabzonspor ile yerden yere vurduğumuz Galatasaray arasında 1 puan var. Fatih Terim bu oyuncuları kazanmak zorunda. Bu oyuncularla kavga edilmez. Haklısındır, tamam. Nasıl ben Feghouli'yi iyi duruma getirebilirim buna bakmalısın. Belhanda'yı kazanacaksın. Kimden şikayetçiysen kazanacaksın."
Taraftar biraz üzgün: 20 bin taraftarın maça gittiğini hatırlatan ünlü futbol Dilmen, ''Galatasaray hafta içi çok tartışıldı, oyuncuların özel hayatları konuşuldu. Taraftar grupları, takıma sahip çıktı. İstanbul'a kış bugün geldi ama taraftar da biraz üzgün sanırım, 20 bin taraftar gitmiş sadece.'' dedi.
Emre Mor'un Fatih Terim'in şans vermesine rağmen kendisini geliştirmediğini vurgulayan Dilmen, konuşmasına şu şekilde devam etti:
- ''Fatih Terim maç öncesi çarşamba günü oynanacak Real Madrid maçının altını çizdi ama 5 gün var."