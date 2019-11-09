Rıdvan Dilmen ilk kez açıkladı Fenerbahçeli Vedat Muriç'i arayıp bakın ne söylemiş
Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'i aradığını söyleyerek ne konuştuklarını anlattı.
11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı yorumlayan Dilmen, Fenerbahçe'yi beğenmediğini vurgulayarak, Kasımpaşa'yı da gereksiz gergin bulduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin beklentisi altında olduğunu belirten Dilmen, ''Kasımpaşa'nın 11. hafta itibari ile 0-0 biten maçı yok. 79 maçta sadece 2 kez golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'de sorun hücumdaki pas atışı. Burada da Emre'ye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
Beklentimin altında kaldı: Konuşmasına devam eden Dilmen, "Fenerbahçe üretkenlik anlamında çok az işler yaptı. Geliyorum diyen Kasımpaşa'nın golü de geldi. Fenerbahçe beklentimin altında kaldı. Kasımpaşa'yı da gereksiz gergin buldum.'' dedi.
Pozisyon net penaltı: VAR hakemi Serkan Tokat’ı kutlayan Dilmen, "VAR hakemi Serkan Tokat'ı kutlamak lazım, Kasımpaşa golünden önce el var mı diye baktı, göğüse geliyor gibi geldi bana, göğüsten ele düşüyor, bana öyle geldi. Göğüsten ele düştüyse hakemler çalmıyor. Doğru karar verdi. Pozisyon net penaltı." açıklamasını yaptı.