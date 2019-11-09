Rıdvan Dilmen ilk kez açıkladı Fenerbahçeli Vedat Muriç'i arayıp bakın ne söylemiş

Pozisyon net penaltı: VAR hakemi Serkan Tokat’ı kutlayan Dilmen, "VAR hakemi Serkan Tokat'ı kutlamak lazım, Kasımpaşa golünden önce el var mı diye baktı, göğüse geliyor gibi geldi bana, göğüsten ele düşüyor, bana öyle geldi. Göğüsten ele düştüyse hakemler çalmıyor. Doğru karar verdi. Pozisyon net penaltı." açıklamasını yaptı.