Rıdman Dilmen'den derbi tahmini! 'Abartmayacağım' deyip ekledi: Yüzde bin olur
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş bir tahmin geldi.
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Victor Osimhen (3) ve Alvaro Morata'nın golleriyle 4-0 galip tamamladı. Karşılaşmayı ise eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da değerlendirdi.
Ünlü yorumcu milli ara sonrasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi için de yabancı hakem iddiasında bulundu.
Rıdvan Dilmen'in Galataray-Antalyaspor maçı değerlendirmeleri şöyle: "Skorla ilgili söyleyebileceğim şey 3 fark olduğunda benzerini iki hafta önce Kadıköy'de gördük. Rölanti bir oyun oldu. Net favoriydi. En önemli eşiklerden biri Alanya deplasmanıydı. Kasımpaşa maçından sonra Alanyaspor maçı daha kritik hale gelmişti."