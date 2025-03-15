Rıdman Dilmen'den derbi tahmini! 'Abartmayacağım' deyip ekledi: Yüzde bin olur

Rıdvan Dilmen'in Galataray-Antalyaspor maçı değerlendirmeleri şöyle: "Skorla ilgili söyleyebileceğim şey 3 fark olduğunda benzerini iki hafta önce Kadıköy'de gördük. Rölanti bir oyun oldu. Net favoriydi. En önemli eşiklerden biri Alanya deplasmanıydı. Kasımpaşa maçından sonra Alanyaspor maçı daha kritik hale gelmişti."