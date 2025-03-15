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Rıdman Dilmen'den derbi tahmini! 'Abartmayacağım' deyip ekledi: Yüzde bin olur

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Rıdman Dilmen'den derbi tahmini! 'Abartmayacağım' deyip ekledi: Yüzde bin olur

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş bir tahmin geldi.

Rıdman Dilmen'den derbi tahmini! 'Abartmayacağım' deyip ekledi: Yüzde bin olur

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı.

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Rıdman Dilmen'den derbi tahmini! 'Abartmayacağım' deyip ekledi: Yüzde bin olur

Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Victor Osimhen (3) ve Alvaro Morata'nın golleriyle 4-0 galip tamamladı. Karşılaşmayı ise eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen,  HT Spor'da değerlendirdi.

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Rıdman Dilmen'den derbi tahmini! 'Abartmayacağım' deyip ekledi: Yüzde bin olur

Ünlü yorumcu milli ara sonrasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi için de yabancı hakem iddiasında bulundu. 

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Rıdman Dilmen'den derbi tahmini! 'Abartmayacağım' deyip ekledi: Yüzde bin olur

Rıdvan Dilmen'in Galataray-Antalyaspor maçı değerlendirmeleri şöyle:  "Skorla ilgili söyleyebileceğim şey 3 fark olduğunda benzerini iki hafta önce Kadıköy'de gördük. Rölanti bir oyun oldu. Net favoriydi. En önemli eşiklerden biri Alanya deplasmanıydı. Kasımpaşa maçından sonra Alanyaspor maçı daha kritik hale gelmişti."

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