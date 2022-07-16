Ricky Martin hakkında mide bulandıran iddialar! Yeğeni ile ensest ilişki ve psikolojik şiddet suçlaması

Porto Rikolu şarkcı Ricky Martin, geçtiğimiz hafta menajeriyle davalık olmasıyla gündeme geldi ilk olarak. Martin'in kendisine 3 milyon dolar borcu olduğunu ileri süren eski menajer Rebecca Drucker, iddialarını bir adım daha ileriye götürdü. Elinde şarkıcının kariyerini bitirecek kanıtlar olduğunu da ileri süren Drucker, Martin'in kendisini tehdit ettiğini ve zorla bazı belgeler imzalatmaya çalıştığını anlattı. Fakat Ricky Martin'in hayatını zora sokan olaylar sadece bununla da sınırlı değil.