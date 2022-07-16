Ricky Martin hakkında mide bulandıran iddialar! Yeğeni ile ensest ilişki ve psikolojik şiddet suçlaması
Ünlü şarkıcı Ricky Martin geçtiğimiz yıllarda eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Elli yaşında olan ünlü şarkıcı yeğeni ile ensest ilişki ve taciz iddiaları ile suçlanıyor.
90'lardan bu yana gösteri dünyasının yıllara meydan okuyan şarkıcısı Ricky Martin geçtiğimiz yıllarda eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Şarkıcı hakkında dudak uçuklatan iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların gündemden düşmemesinin nedeni ise iddiaların yeğeni tarafından atılması.
Geçen hafta eski menajeri tarafından kendisine olan milyonlarca dolarlık borcunu ödememekle suçlanan Ricky Martin bu kez daha da korkunç suçlamalarla karşı karşıya. Şarkıcının yeğeni, amcası Martin ile yedi ay ilişki yaşadığını, bu süreçte fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdü.
İddialar bununla da bitmedi, yine yeğeninin ileri sürdüğüne göre Martin ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi. Aslında bu iddialar bir süredir Porto Riko basınında gündeme geliyordu, fakat kimin tarafından ortaya atıldığı bilinmiyordu. Bu kişinin kimliğini açıklayan da Ricy Martin'in ağabeyi Eric oldu. Böylece Martin'i suçlayan kişinin de yeğeni olduğu ortaya çıktı.
Porto Rikolu şarkcı Ricky Martin, geçtiğimiz hafta menajeriyle davalık olmasıyla gündeme geldi ilk olarak. Martin'in kendisine 3 milyon dolar borcu olduğunu ileri süren eski menajer Rebecca Drucker, iddialarını bir adım daha ileriye götürdü. Elinde şarkıcının kariyerini bitirecek kanıtlar olduğunu da ileri süren Drucker, Martin'in kendisini tehdit ettiğini ve zorla bazı belgeler imzalatmaya çalıştığını anlattı. Fakat Ricky Martin'in hayatını zora sokan olaylar sadece bununla da sınırlı değil.