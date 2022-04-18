Rezidansta kadınlara işkence Adli Tıp raporunda! Okuyanın kanı donuyor...
KONYA'da bir rezidansta eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci tarafından işkence gören 21 yaşındaki Demet A'nın bilirkişi hekim raporu ortaya çıktı: "Vücudunda taze sigara yanığı, boyun çevresinde ve yüzünde bıçak çizikleri var. Saçları düzensiz kesilmiş..."
Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu rezidans dehşetinde yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin işkencesine maruz kalan 21 yaşındaki Demet A.'nın yaşadığı dehşetin izleri vücudunda açıkça görülüyor. Sabah gazetesi ayrıca adli tıp hekiminin verdiği işkence raporunu yayınladı.
Adli Tıp raporunda yer alan kan donduran tespitler adeta işkenceyi kayda geçirmiş oldu. İşte Konya'da genç kıza yapılanların resmi tespit raporları
İfadelerinde Demet A.'ya herhangi bir şey yapmadıklarını öne süren tutuklu 3 sanığı yalanlayan rapora göre, genç kızın saçlarının büyük bir kısmı düzensiz bir şekilde kesildi.
Yüzünde sigara yanığı var, iç çamaşırları kesilmiş
Kıyafetleri ve iç çamaşırları da kesik olan Demet A.'nın, yüzünün sağ kısmında iki sigara yanığı ile oluşan birinci derece taze yanık görüldü.