Rezan Epözdemir'in MASAK raporu ortaya çıktı! Milyon dolarlar havada uçuştu
Tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Epözdemir'in Varlık Barışı kapsamında sisteme soktuğu milyonlarca dolar, yüksek tutarlı nakit hareketleri, taşınmaz alım-satımları ve şüpheli para transferleri yer aldı. Epözdemir'in en fazla para transferi yaptığı 10 kişiden 2'sini tanımayan yok. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu”, avukat Rezan Epözdemir ve yakın çevresinin mali faaliyetlerine dair dikkat çekici iddialar ortaya koydu.
Varlık Barışı kapsamında sisteme sokulan milyonlarca dolar, yüksek tutarlı nakit işlemleri, taşınmaz alım-satımları, para transferleri ve lüks araç ticaretine ilişkin işlemler mercek altına alınırken, söz konusu hareketlerin beyan edilen gelirlerle uyumu ve olası mal varlığı gizleme yöntemleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi.
Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, raporda, MASAK raporunda yer alan bilgilere göre Rezan Epözdemir; 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandı. Bu kapsamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) tutarında kaynağı bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi.
Raporda, söz konusu tutara ilişkin nakit beyan formu ya da paranın yurtdışından getirildiğine dair bir kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı belirtildi. MASAK, Epözdemir’in geçmiş yıllara ait gelir vergisi beyannamelerinde, özellikle 2021 yılı öncesinde bu tutarlarla uyumlu yüksek gelir beyanlarının yer almamasına dikkat çekerek, beyan edilen varlık ile toplam hasılat arasında uyumsuzluk bulunduğunu değerlendirdi.