Rezalet patladı! Ünlü doktorun fotoğrafları ortaya saçıldı büyük tepki gördü
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan, Fox ve CNN gibi televizyon kanallarına çıkarak insanlara dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisiyle ilgili tavsiyelerden bulunan ünlü doktorun ortaya çıkan görüntüleri infial yarattı.
"Yakışıklı Doktor" olarak tanınan Mikhail Varshavski doğum gününde ortaya çıkan görüntüler olay oldu. Maskesiz parti yaparak kendi tavsiyesini görmezden geldiği fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra milyonlarca takipçisinden tepki gördü.
Dr. Mike olarak internette ün kazanan Varshavski, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için maske takmanın önemini vurgulamanın öncüsü oldu.
Ancak, ünlü doktorun 12 Kasım'da 31'inci doğum günü partisi için New York'tan Miami'ye uçtuğu ortaya çıktı ve hızla yayılan fotoğraflarda Varshavski, kendi kurallarını çiğnemiş gibi görünüyordu.
Ünlü bir limandaki lüks teknede, çoğu bikinili kadınlardan oluşan 14 kişiyle çevrili fotoğrafı ortaya çıkar çıkmaz Doktor Varshavski ikiyüzlü olmakla suçlanıyor.