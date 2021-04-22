Rezalet giderek yayılıyor! İstanbul'un dereleri rengarenk akıyor turuncu mavi, sarı, yeşil
BAŞAKŞEHİR'den başlayarak Avcılar'a kadar uzanan ve çevresinde tarım arazilerinin bulunduğu dere, bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı. Son dönemde İstanbul derelerinin her biri ayrı bir renkte akmaya başladı. Sebebi ise şaşırtmıyor.
Arnavutköy ve Esenyurt'tan sonra Avcılar'da da bir dere atık nedeniyle renk değiştirdi. Başakşehir'den başlayarak Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nden geçen dere bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı. Dereye giden bir kanalın tamamının turuncu olduğu kameralara yansıdı.
Hemen yanında tarım arazilerinin bulunduğu ve insanların hayvanlarını otlattığı dereye bırakılan atıklar, aynı zamanda çevrede pis kokuya da neden oluyor. Çevre sakinleri, yetkililerden dereye bir çözüm bulmasını bekliyor.
2 çocuk dereye düşüyordu şikayet edildi ama...
Yeşilkent Mahallesinde yaşayan Ali Can, dereye bırakılan atıklarla ilgili şikayette bulunduklarını fakat çözüm bulamadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: "Önüne gelen çöpünü, pisliğini atıyor. Geçen 2 tane çocuk oynarken, düşüyordu. Annesi ve babası, belediyeye şikayet etti. Gelen giden kimse olmadı."
"Etraftaki nakliyeler gelip, pislik döküyor. Hafriyat kamyonları geliyor. Bu konuya kimse bir şey demiyor. Şikayette bulunduk ama bir çözüm bulamadık hala. Özellikle sinek çok oluyor, koku çok oluyor."