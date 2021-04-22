Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasında Hadise'ye bir şok daha! Ebru Gündeş falcıdan öğrenmişti
Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davasının ardından patlayan dava açan Hadise'ye bir şok da mahkemeden geldi.
Ebru Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığı Hadise olduğu iddia edilmişti.
Eşinin bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu iddia eden Gündeş, kendisinin de aldatılma olayını farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etmişti.
Hadise, geçen gün "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu.