Reza Zarrab'ı ihanetle suçlayan Ebru Gündeş hakkında bomba iddia

İhanet iddialarına ünlülerin falcısı Şengül Boybaş ve Hadise'nin isimleri karıştı. Ebru Gündeş'le arkadaş olduğu bilinen Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ortaya çıkış sebebi olarak ise Şengül Boybaş gösterildi.