Reza Zarrab'ı ihanetle suçlayan Ebru Gündeş hakkında bomba iddia
Ebru Gündeş, ihanet iddialarıyla boşanma davası açınca ortalık karışmıştı, yeni iddia duyanları şaşırttı.
Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a boşanma davası açtı. Gündeş, boşanma dilekçesinde ''Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı'' gerekçesini öne sürdü. Ebru Gündeş'in Reza Zarrabı'ı ihanetle suçlamasının ardından ortaya çıkan iddiaların ise önü arkası kesilmedi.
İhanet iddialarına ünlülerin falcısı Şengül Boybaş ve Hadise'nin isimleri karıştı. Ebru Gündeş'le arkadaş olduğu bilinen Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ortaya çıkış sebebi olarak ise Şengül Boybaş gösterildi.
Hem Şengül Boybaş hem de Hadise, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ebru Gündeş'in bu iddialar karşısında sessiz kalması ise kimsenin gözünden kaçmadı.
Ünlü şarkıcının sessizliği ise hayra yorulmadı. Hadise, iddialara ateş püskürürken Gündeş'in sessizliği Hadise'yi de kızdırdı. Hadise, Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı.