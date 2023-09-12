Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e 'dikkat et' uyarısı! Velayet savaşı sürüyor
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kendisini Hadise ile aldattığı iddiasıyla boşandığı ABD'de firari olan eski kocası Reza Zarrab’ın sosyal medyadan yaptığı “dikkat et" paylaşımı, şarkıcıya "uyarı" olarak yorumlandı. Zarrab ile Gündeş'in çocuklarının velayet davası sürüyor.
Türkiye’den kaçıp ABD'de Türkiye aleyhine tanıklık yaparak cezaevinden kurtulan Reza Zarrab’ın sosyal medya hesabındaki “dikkat et” paylaşımı dikkat çekti. Zarrab’ın eski eşi Ebru Gündeş’e uyarıda bulunduğu öne sürüldü.
Eski eşi Ebru Gündeş ile kızı Alara için karşılıklı velayet savaşlarına giren Reza Zarrab’dan manidar bir paylaşım geldi.
Florida eyaletinin Miamii şehri yakınlarındaki Davie bölgesine yerleşen Reza Zarrab “Derdine derman oldukların, gün gelir sana dert olur. Dikkat et” sözünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Söz konusu paylaşım, Sanatçı Ebru Gündeş’e uyarı olarak yorumlandı.