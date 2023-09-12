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Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e 'dikkat et' uyarısı! Velayet savaşı sürüyor

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Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e 'dikkat et' uyarısı! Velayet savaşı sürüyor

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kendisini Hadise ile aldattığı iddiasıyla boşandığı ABD'de firari olan eski kocası Reza Zarrab’ın sosyal medyadan yaptığı “dikkat et" paylaşımı, şarkıcıya "uyarı" olarak yorumlandı. Zarrab ile Gündeş'in çocuklarının velayet davası sürüyor.

Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e 'dikkat et' uyarısı! Velayet savaşı sürüyor

Türkiye’den kaçıp ABD'de Türkiye aleyhine tanıklık yaparak cezaevinden kurtulan Reza Zarrab’ın sosyal medya hesabındaki “dikkat et” paylaşımı dikkat çekti. Zarrab’ın eski eşi Ebru Gündeş’e uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

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Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e 'dikkat et' uyarısı! Velayet savaşı sürüyor

Eski eşi Ebru Gündeş ile kızı Alara için karşılıklı velayet savaşlarına giren Reza Zarrab’dan manidar bir paylaşım geldi.

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Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e 'dikkat et' uyarısı! Velayet savaşı sürüyor

Florida eyaletinin Miamii şehri yakınlarındaki Davie bölgesine yerleşen Reza Zarrab “Derdine derman oldukların, gün gelir sana dert olur. Dikkat et” sözünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e 'dikkat et' uyarısı! Velayet savaşı sürüyor

Söz konusu paylaşım, Sanatçı Ebru Gündeş’e uyarı olarak yorumlandı.

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