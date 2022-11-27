Reza Zarrab, Sedat Peker'e özendi! 'Elimdeki videoları paylaşacağım' dedi! Seren Serengil'e 'yataklı vagon' iması

Evli olduğu dönemde eşi Ebru Gündeşi şarkıcı Hadise ile aldattığı iddiaları ve WathsApp mesajları ortaya saçılan Reza Zarrab'la ilgili flaş iddia. Reza Zarrab, kendisini eleştiren Seren Serengil'e, kendisine ait olduğu öne sürülen Instagram hesabı üzerinden tehdit mesajları yayınladı. Seren Serengil'e "Yataklı vagon" imasında bulundu.