Reza Zarrab, Sedat Peker'e özendi! 'Elimdeki videoları paylaşacağım' dedi! Seren Serengil'e 'yataklı vagon' iması
ABD'de tutuklandıktan sonra itirafçı olup cezaevinden çıkan ve Miami'de lüks bir hayat yaşayan Reza Zarrab'ın Sedat Peker'e özendiği iddia edildi. Zarrab adına açılan Instagram hesabından "Elimdeki kişilerin ses kayıtlarını, videolarını paylaşmaya başlayınca, bakalım hangi deliğe girip, sessizliğe gömülecekler" paylaşımı yapıldı.
Evli olduğu dönemde eşi Ebru Gündeşi şarkıcı Hadise ile aldattığı iddiaları ve WathsApp mesajları ortaya saçılan Reza Zarrab'la ilgili flaş iddia. Reza Zarrab, kendisini eleştiren Seren Serengil'e, kendisine ait olduğu öne sürülen Instagram hesabı üzerinden tehdit mesajları yayınladı. Seren Serengil'e "Yataklı vagon" imasında bulundu.
Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Hadise- Reza Zarrab dosyasını tekrar gündeme getirdi. İkili arasında yaşanan mesajları ifşa eden Serengil'e Reza Zarrab'tan yanıt gecikmedi. Zarrab'ın paylaşımlarını gören inanamadı.
Magazin gündeminden düşmeyen Hadise- Reza Zarrab olayının boyutu değişti. Yıllardır hakkında çıkan haberler için sessizliğini bozan Zarrab, kendisiyle uğraşan Seren Serengil'i yerden yere vurdu. Paylaşımlarındaki tren detayı ağızları açıkta bıraktı.
Seren Serengil'e yönelik, "Yataklı vagonda bir zamanlar çok gelip gittin, hatırlar mısın" paylaşımı yapan Reza Zarrap, ardından da Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil'in ortağı olan Arto'yu hedef aldı.