Reytingleri altüst etti 5'ine fark attı zirve kimin? Camdaki Kız Bir Zamanlar Çukurova Survivor Camdaki Kız Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri’nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri’nin diktiğini öğrenince, Hayri’ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir. Levent’in kaçırıldığını Rafet’e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit’in yanında alır. Hislerini Muzo’ya açan Pera, ondan tam istediği cevabı alamaz ancak Nalan’la yaptığı konuşma Muzo’ya farklı bir kapı açtığı Camdaki Kız zirve yarışından koptu.