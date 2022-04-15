Reytingleri altüst etti 5'ine fark attı zirve kimin? Camdaki Kız Bir Zamanlar Çukurova Survivor Camdaki Kız Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
14 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Güldür Güldür, Survivor All Star'ı hüsrana uğrattı.
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlattığı Barbaroslar reytingde zirveyi kaptırdı.
Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.
Çukurova’yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret’in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret’in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söylediği Bir Zamanlar Çukurova reytinglerde zirveyi kaptırdı.
Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri’nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri’nin diktiğini öğrenince, Hayri’ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir. Levent’in kaçırıldığını Rafet’e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit’in yanında alır. Hislerini Muzo’ya açan Pera, ondan tam istediği cevabı alamaz ancak Nalan’la yaptığı konuşma Muzo’ya farklı bir kapı açtığı Camdaki Kız zirve yarışından koptu.