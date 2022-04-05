Reytingleri altüst etti 4 diziye fark attı! Zirve bakın kimin oldu: Hakim Yasak Elma Üç Kuruş Alparslan Büyük Selçuklu

Kartal, Ferhan’ı kurban vermek zorunda olmanın acısı içinde de olsa ondan devraldığı intikam planını devreye sokması gerektiğinin farkındadır. Efe ve Çetin’in sürpriz yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını döker. Kartal tüm öğrendiklerine rağmen üçünün de hedefinin aynı kişi olduğunu hatırlattığı Üç Kuruş reytinglerde umduğunu bulamadı.