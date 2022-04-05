Reytingleri altüst etti 4 diziye fark attı! Zirve bakın kimin oldu: Hakim Yasak Elma Üç Kuruş Alparslan Büyük Selçuklu
4 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Hakim, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Alparslan Büyük Selçuklu'yu hüsrana uğrattı.
Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Your Honor uyarlaması olan Hakim, farklı konusuyla öne çıkıyor. Dizide, yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışmasıyla birlikte yaşadıkları ele aldığı Hakim ilk bölümüyle reytinglere iyi bir giriş yapsa da zirve yarışına dahil olamadı.
Çağatay, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yaparken, onun geri döneceğine emindir. Çağatay’ın Yıldız’la barışma çabası Ender’in kulağına gidince, farklı bir hamle yapmak ister. Yıldız, sonunda hayati bir karar verdiği Yasak Elma reytinglerde geriledi.
Kartal, Ferhan’ı kurban vermek zorunda olmanın acısı içinde de olsa ondan devraldığı intikam planını devreye sokması gerektiğinin farkındadır. Efe ve Çetin’in sürpriz yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını döker. Kartal tüm öğrendiklerine rağmen üçünün de hedefinin aynı kişi olduğunu hatırlattığı Üç Kuruş reytinglerde umduğunu bulamadı.
Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan’a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça’nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlattığı Alparslan: Büyük Selçuklu reytinglerde ilk sırayı kaptırdı.
İŞTE PAZARTESİ GÜNÜ REYTİNGLERİ...