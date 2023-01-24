Reytinglerde çakıldı erken final şoku! Show TV dizinin fişini çekti: 8. bölümle veda ediyor!
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Büyük umutlarla seyirciyle buluşup erken final yapan dizilere bir yenisi eklendi. Sezonun güçlü yapımları arasında olması beklenen dizi ters tepti. Reytinglerde geride kalan dizinin Show TV tarafından fişi çekildi!
Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizide erken final şoku yaşandı.
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Show TV, reytinglerde beklentilerin altında kalan dizinin çekimlerini durdurma kararı aldı.
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaan Yıldırım ile Özge Gürel'in başrolleri paylaştığı dizi final yapacak.
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Dizide ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, "Korkut Ali Türkoğlu" karakterini canlandırıyordu. Özge Gürel ise "Canan Doğan" ismine hayat veriyordu. Tecrübeli oyuncu Kerem Alışık "Yıldırım Bozok" karakteriyle dizide öne çıkan isimdi.
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