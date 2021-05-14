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Reytingler altüst oldu Mucize Doktor Survivor Esra Erol'a fark attı zirve bakın kimin

Reytingler altüst oldu Mucize Doktor Survivor Esra Erol'a fark attı zirve bakın kimin

13 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Mucize Doktor ve Survivor'u hüsrana uğrattı, Esra Erol reytinglerde dengeleri değiştirdi.

Reytingler altüst oldu Mucize Doktor Survivor Esra Erol'a fark attı zirve bakın kimin

Ali ve Muhsin, Doruk’un kafasındaki kurşunu çıkarmaya kararlıdır. Ama operasyonu kalıcı bir hasar vermeden tamamlamak imkânsız göründüğü Mucize Doktor'un son bölümü reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.

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Reytingler altüst oldu Mucize Doktor Survivor Esra Erol'a fark attı zirve bakın kimin

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programı dün yayınlanan bölümüyle reytingler altüst olarak dengeler değişti. Zirve yarışına dahil olan program herkesi şaşırttı.

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Reytingler altüst oldu Mucize Doktor Survivor Esra Erol'a fark attı zirve bakın kimin

Survivor Türkiye 2021'in 19. haftası takım kaptanları için yapılan oylamayla başladı. Market oyunu öncesinde yapılan oylamada Kırmızı takım Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımda Steven kaptan seçildiği Survivor'un son bölümü reytinglerde zirve yarışına dahil oldu. 

İşte çarşamba günü reytingleri...

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Reytingler altüst oldu Mucize Doktor Survivor Esra Erol'a fark attı zirve bakın kimin

10 - Ana Haber (Kanal D)

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