Reytingler alt üst oldu zirve bakın kimin oldu: Masumlar Apartmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başladı. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakaladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting yarışını karıştırdı.