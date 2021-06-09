Reytingler alt üst oldu zirve bakın kimin oldu: Masumlar Apartmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
8 Haziran 2021'in reyting sonuçları Masumlar Apartmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rekabetiyle geçti. Zirve galip tamamlayan program şaşırttı.
Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başladı. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakaladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting yarışını karıştırdı.
Masumlar Apartmanı son bölümde evladını karnında taşıyan İnci tüyler ürperten bir trafik kazası geçirmesi sonucunda ruhunu teslim etti. Masumlar Apartmanı'ndaki ölüm sahnesiyle izleyici kitlesini hüngür hüngür ağlatan Farah Zeynep Abdullah artık yolun sonuna geldiği dizi reytinglerde herkesi şaşırttı.
İşte salı günü reytingleri...
10 - Kılıbık (Fox TV)
9 - Ana Haber (Show TV)