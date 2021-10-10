Reytingi düşen TRT 1 Masumlar Apartmanı Özgü Namal'a teklif yaptı! İşte ünlü oyuncunun yanıtı
Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesini anlatan 'Masumlar Apartmanı son haftalarda reytingi düşünce çareyi Özgü Namal'a teklif götürmekte buldu.
Yedi yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun babası Serdar Oral'ı Ekim 2020'de kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, tüm projelerini iptal edip inzivaya çekilmişti.
Yapımcılar, uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncunun peşine düştü.
Geçtiğimiz sezon 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan son anda ayrılan Namal'ın, en büyük isteği çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede oynamak.
Geçtiğimiz yıl eşi Serdar Oral'ın vefat etmesi nedeniyle tarifsiz bir acı yaşayan Özgü Namal'a, son olarak 'Masumlar Apartmanı’ndan teklif gittiği kulislerde konuşuluyor.