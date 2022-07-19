Reytingi bol Arka Sıradakiler dizisi hayranlarını sevindiren haber! Yıllar sonra geri dönüyor
Türkiye'nin gözde dizilerinden olan Arka Sıradakiler yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler bir dönemin en çok reyting alan yapımlarından biri olmuştu.
2007 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, 6 sezon süren ve yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı bir zamanların efsane dizisi Arka Sıradakiler on yılın ardından geri dönüyor!
Sevilen dizide çekildiği dönem sık sık oyuncu kadrosu değiştirilsede kemik kadro varlığını hep sürdürmüş ve dizi hayranlarını kendine daha çok bağlamıştı.
Bir çok tartışma ve tepki toplayan dizide alt sınıftaki öğrencilerin yaşam mücadelesi anlatılmıştı. Şimdi ise dizinin tekrardan çekilmesi konuşuluyor.
Bülent Çetinaslan, Sevda Dalgıç, Sinem Öztürk, Pelin Akil, Bülent Emin Yarar gibi pek çok ismin yer aldığı dizi tekrardan ekranlara geliyor!