Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı! 6 diziye fark attı: Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu Aziz İyilik Yalnız Kurt Arka Sokaklar

Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası’nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi’nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi’nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yaptığı Yalnız Kurt reytingde zirve yarışından koptu.