Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı! 5'ine birden fark attı: Masumlar Apartmanı Baba Destan Survivor Evlilik Hakkında Her Şey

Naci, Safiye’nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye’nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir. Bir yandan da Hasibe’nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna geldiği Masumlar Apartmanı reytingde dibi boyladı.