Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı! 5'ine birden fark attı: Masumlar Apartmanı Baba Destan Survivor Evlilik Hakkında Her Şey
29 Mart 2022'nin reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Baba, Survivor All Star ve Destan'ı hüsrana uğrattı.
Efe, Çolpan’a verdiği sözü tutmuş Azra’nın işine dönmesine yardım etmiştir. Şimdi ise Efe’ye verdiği sözü tutma sırası Çolpan’dadır. Efe’nin sıra dışı isteği ise Cevher Hukuk’taki tüm dengeleri değiştirecektir. Birbirlerine aşklarını itiraf ettikten kısa bir süre sonra Erman ve Çolpan’a yakalanan Bora ve Sanem’in durumu ise iyice karışır. Bora’nın DNA sonucunu görmesini engellemeye çalışan Erman ve Çolpan’a sürpriz bir yardım geldiği Evlilik Hakkında Her Şey reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga’da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kestiği Destan reytinglerde geriledi.
Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi sonrasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi. Sevilen program reyting yarışında umduğunu bulamadı.
Naci, Safiye’nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye’nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir. Bir yandan da Hasibe’nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna geldiği Masumlar Apartmanı reytingde dibi boyladı.