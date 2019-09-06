Reyting rekortmeni Her Yerde Sen'e flaş transfer! Ünlü oyuncu ortalığı karıştıracak
Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Cuma akşamları yayınlanan Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Her Yerde Sen'e ünlü bir oyuncu dahil oldu.
Bu akşam yayınlanacak olan 12. bölümüyle sevenlerini ekrana kilitlemeyi hedefleyen Her Yerde Sen dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Yayınlandığı ilk 11 bölümüyle reytinglerde zirvede yer alan yapıma genç ve güzel bir oyuncu dahil oldu.
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Son olarak Kalbimin Sultanı adlı dizide karşımıza çıkan 26 yaşındaki Beste Kökdemir, Her Yerde Sen'e dahil oldu. Kökdemir, dizide Eylül karakterine hayat verecek. Peki Beste Kökdemir kimdir?
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Beste Kökdemir
Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993 tarihinde Sinop'ta doğup, büyüdü. Genç oyuncunun küçüklükten beri hep İstanbul hayali varmış.
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Beste Kökdemir, tercihlerinde hep İstanbul'u yazmış ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünü kazanmıştır.
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