Reyting rekortmeni dizide yer yerinden oynayacak! Tüm sırlar ortaya çıkıyor...
Uzak Şehir'de bu akşam gerilim ve heyecan artıyor. Tüm sırların bir bir ifşa olduğu dizide Şahin'in yaşaması ve Boran'ın sağlığına kavuşması dikkat çekiyor. Dizide yaşanacaklar izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı.
Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, bu akşam nefes kesecek bir bölümle ekrana gelecek. Dizide Boran’ın uyanmasıyla büyük yüzleşmeler yaşanacak. Alya ile Cihan aşklarının savaşını verecek.
Her bölümüyle çok konuşulan ve fenomen haline gelen Uzak Şehir, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.
İzleyicinin merakla beklediği diziden yayınlanan tanıtım Boran’ın ayağa kalkışıyla bütün dengelerin değişeceği sinyalini veriyor.
Dizinin son yayınlanan fragmanında Şahin'in yaşıyor olması izleyicinin içini rahatlattı.
