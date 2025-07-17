Reyting rekorları kırıyordu! Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu...
Uzak Şehir yeni sezon tarihi araştırması sıklaştı. Kanal D’nin ilk sezonuyla ekranlara damga vuran fenomen dizisi Uzak Şehir, yılın en çok izlenen yapımı oldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolleri paylaştığı dinin yeni sezonu merakla bekleniyor.
Uzak Şehir, 2 Haziran'da 28. bölümü ile sezon finaline girdi. Alya ve Cihan'ın öpüşmesinin damga vurduğu sezon finalinin ardından Uzak Şehir 2. yeni sezon heyecanla beklenmeye başladı. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal D Uzak Şehir 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...
Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile tüm dikkatleri üstüne çeken Uzak Şehir'in ilk sezonu büyük bir ilgi ile takip edildi. Yapımını AyNa Yapım’ın üstlendiği Uzak Şehir 2. sezon tarihi heyecanla araştırılmaya başlandı. Peki, Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Kanal D Uzak Şehir 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...
UZAK ŞEHİR 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uzak Şehir yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Ancak dizinin ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkması bekleniyor.
Bu kapsamda Uzak Şehir dizisinin 8 Eylül ya da 15 Eylül Pazartesi günü başlayacağı ön görülüyor. Konuya ilişkin net bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder.