Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisine büyük tepki! Ensest ilişki iddiası
Her hafta reyting rekoru kıran ve kendisi ile yarışan Uzak Şehir dizisine bu hafta tepki üstüne tepki yağdı. Dizide çocuğun alkol masasında eğlenmesi ve amcaya baba denmesi gibi sahneler nedeni ile eleştiriler çığ gibi büyüyor.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ekranların popüler dizilerinden Uzak Şehir, bu kez dizide yer alan hikaye ile tepkilerin odağına yerleşti.
TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları dizide ensest ilişkilerin anlatıldığını ifade ederek, diziye tepki gösterdi. Bir kullanıcı "Karısı kardeşine aşık, çocuk amcasına baba diyor, ensest ilişkiler normalleştiriliyor, çocuklar rakı sofralarında" diyerek tepkisini dile getirdi.