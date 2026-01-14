Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisine büyük tepki! Ensest ilişki iddiası

Sosyal medya kullanıcıları, dizinin RTÜK tarafından cezalandırılmasını ve yayından kaldırılmasını talep etti.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ekranların popüler dizilerinden Uzak Şehir, bu kez dizide yer alan hikaye ile tepkilerin odağına yerleşti.