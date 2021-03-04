Reynmen'in skandal sözlerine hapis istemi! Bircan Bali yakasına yapıştı
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın tehdit ve hakaret içeren sözleri nedeniyle başı belaya girdi. Bircan Bali, affetmedi.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil ve Bircan Bali'nin magazin eleştiriliğine sinirlenen Reynmen, ağzına geleni söyleyip video çekmişti. Bircan Bali, Reynmen'den şikayetçi oldu. İddianamede, sunucu Bircan Bali'nin, "Reynmen" olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş aleyhine, hakaret edip tehditte bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
Bali'nin dilekçesinde, "Yusuf Aktaş'ın 13 Ocak 2021'de sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden, kendisine yönelik video ve yazılar paylaşarak, 'Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz...' gibi ifadeler kullandığını belirttiği anlatılan iddianamede, Bali'nin dilekçesinde, "şarkıcı Aktaş'ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmasını istediği" dile getirildi.
Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüpheli Aktaş'ın savcılıkça ifadesinin alındığı kaydedilen iddianamede, bu kişinin de, "Bircan Bali'nin kendisi hakkında kasıtlı şekilde, sürekli milyonlara ulaşan hakaret içerikli yayınlar yapması üzerine yalnızca kendisini savunma ve anlatabilme amacıyla söz konusu ifadeleri kullandığı ve hakaret kastının olmadığı" savunmasını yaptığı ifade edildi.
Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle tarafların uzlaştırmacıyla görüştürüldüğü ancak uzlaşma sağlanamadığı vurgulanan iddianamede, şarkıcı Aktaş'ın "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9,5 aydan, 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanması istendi.