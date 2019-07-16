Reynmen'in Ela klibi çalıntı mı? Klibin benzerliğini dikkat çekti!
Reynmen'in Ela şarkısının klibi Türkiye'nin gündemine oturmuşken klibin, şarkıcı Aynur Aydın'ın Yenildim Daima parçasının klibiyle benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü YouTube fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın yeni klibi Ela, Türkiye gündemine oturmuşken ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. YouTube'da rekor kırdığını söyleyen Reynmen'in Ela klibi şarkıcı Aynur Aydın'ın Yenildim Daima adlı parçasının klibinin benzerliğiyle olay oldu.
Reynmen’in rekor kıran yeni şarkısı Ela'nın klibi hakkında 'çalıntı' iddiası ortalığı karıştırdı. Rekor konusunda Aleyna Tilki ile de ters düşen Reynmen'in klibi hakkında da çalıntı iddiası çıkınca kafalar iyice karıştı.
Aydın’ın 2012 yılında yayınlanan Yenildim Daima şarkısının klibiyle ile benzer sahnelerin olması dikkatler kaçmadı.
Reynmen'in ilk gün 18 milyon şuana kadar toplamda ise 33 milyon kez tıklanan Ela klibi, Aynur Aydın'ın Yenildim Daima klibiyle benzer olunca Reynmen yine sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu.