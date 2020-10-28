Reynmen'in ayakkabısının fiyatı 'yok artık' dedirtti bakın kaç bin lira
Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş, City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Reynmen'in ayakkabıları kimsenin dikkatinden kaçmadı, fiyatı olay.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen YouTuber Reynmen'in bu kez giydiği ayakkabı gündem oldu. Dış görünüşüne fazlasıyla önem veren Reynmen'in giydiği ayakkabının fiyatı duyanları isyan ettirdi.
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Ayakkabılarının tam 7.250 TL olduğu ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre, Reynmen'in giydiği ayakkabının asgari ücretle çalışan bir vatandaşın 3 aylık maaşından daha fazla olması tartışma konusu oldu.
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Reynmen'in pahalı ayakkabasını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Biz alışverişe giderken 40 kere düşünüyoruz bazıları da bir ayakkabıya ufak bir servet ödeyebiliyor" yorumlarında bulundu.
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Reynmen: Gerçek adı Yusuf Aktaş olan, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin arasında yer almaktadır.
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