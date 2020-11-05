Reynmen'i şoke eden gelişme yaşandı! Patronu 2 milyon TL'lik dava açtı
Sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, organizasyon şirketi Riba Events'in ile 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin Euro'ya anlaşmıştı. Ancak şarkıcı sahneye çıkamayınca, Reynmen'e dava açıldı.
Scorp ve YouTube’da paylaştığı videolar ile tanınan ve Youtube’da bugüne kadar 263 milyon izlenen ‘Derdim Olsun’ isimli şarkısıyla adını iyice duyuran "Reynman" lakablı Yusuf Aktaş, Riba Events'in sahibi Rıza Cerit ile 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin Euro'ya anlaşmıştı. Ancak Aktaş, konserlere çıkmayınca hakkında 2 milyon TL'lik dava açıldı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, Avrupa’da gerçekleşecek turne için Cerit ile Reynmen arasında 23 Eylül 2019’da sözleşme imzalandığı belirtilerek şöyle denildi:
“Riba Events, konserler için Reynmen’e 500 bin Euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen’e 200 bin Euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle 11 Mart’ta dünya çapında sokağa çıkma yasakları gelmiştir."
Hürriyet'in haberine göre; kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen’e ödediği 200 bin Euro’yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro’nun iadesini istiyoruz.”