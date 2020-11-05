Reynmen'i şoke eden gelişme yaşandı! Patronu 2 milyon TL'lik dava açtı

Scorp ve YouTube’da paylaştığı videolar ile tanınan ve Youtube’da bugüne kadar 263 milyon izlenen ‘Derdim Olsun’ isimli şarkısıyla adını iyice duyuran "Reynman" lakablı Yusuf Aktaş, Riba Events'in sahibi Rıza Cerit ile 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin Euro'ya anlaşmıştı. Ancak Aktaş, konserlere çıkmayınca hakkında 2 milyon TL'lik dava açıldı.