Reynmen'i şaşkına çeviren olay: Bu kadarını hayal etmemiştim

Reynmen'i şaşkına çeviren olay: Bu kadarını hayal etmemiştim

Ela adlı şarkısıyla rekor kıran Reynmen, A Milli Basketbol Takımı içn El Ele isimli bir şarkı yaptı. Reynmen, hazırlanan klibin 1 günde 2.6 milyon izlenmesinin ardından şaşkınlığını gizleyemedi.

Reynmen'i şaşkına çeviren olay: Bu kadarını hayal etmemiştim - Sayfa 1

Reynmen olarak bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesinde A Milli Basketbol Takımı için şarkı ve klip hazırladı.

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Reynmen'i şaşkına çeviren olay: Bu kadarını hayal etmemiştim - Sayfa 2

A Milli Basketbol Takımı'nın resmi sponsoru Petlas desteğiyle çekilen klip YouTube'da 1 günde 2.6 milyon izlendi. El Ele isimli şarkının müziğinde Hürkan Hugola Gugen imzası bulunuyor. 

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Reynmen'i şaşkına çeviren olay: Bu kadarını hayal etmemiştim - Sayfa 3

Konuyla ilgili açıklama yapan Reynmen, "Kim derdi ki milli takıma marş yapacaksın? Vay be! Bu kadarını hayal etmemiştim" dedi.

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Reynmen'i şaşkına çeviren olay: Bu kadarını hayal etmemiştim - Sayfa 4

EL ELE İSİMLİ ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:

"Dağları taşları izbe yamaçları 

En sert kışları aştık geldik 

Yerlere göklere puslu denizlere 

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