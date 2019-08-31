Reynmen'i şaşkına çeviren olay: Bu kadarını hayal etmemiştim
Ela adlı şarkısıyla rekor kıran Reynmen, A Milli Basketbol Takımı içn El Ele isimli bir şarkı yaptı. Reynmen, hazırlanan klibin 1 günde 2.6 milyon izlenmesinin ardından şaşkınlığını gizleyemedi.
Reynmen olarak bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesinde A Milli Basketbol Takımı için şarkı ve klip hazırladı.
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A Milli Basketbol Takımı'nın resmi sponsoru Petlas desteğiyle çekilen klip YouTube'da 1 günde 2.6 milyon izlendi. El Ele isimli şarkının müziğinde Hürkan Hugola Gugen imzası bulunuyor.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Reynmen, "Kim derdi ki milli takıma marş yapacaksın? Vay be! Bu kadarını hayal etmemiştim" dedi.
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EL ELE İSİMLİ ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:
"Dağları taşları izbe yamaçları
En sert kışları aştık geldik
Yerlere göklere puslu denizlere
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