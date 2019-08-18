Reynmen'i dinlemeye gidenler pişman oldu biletleri 40 bin TL'ye kadar çıkıyordu
Çıkardığı 'Ela' ve 'Derdim Olsun' şarkılarıyla müzik dünyasını kasıp kavuran Reynmen (Yusuf Aktaş), biletleri dudak uçuktalan ilk konserinde PlayBack yapınca olanlar oldu.
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan, ardından çıkardığı parçaların tutmasıyla birlikte albüm çıkarıp konser yapacağını duyuran Reynmen, ilk sahnesini Çeşme'de verdi. Loca fiyatlarının 40 bin liraya kadar çıktığı sahnede playback yapan Reynmen, eleştirilerin odağı oldu.
Öte yandan sahnede yaklaşık 45 dakika kalan ünlü YouTuber, 8 şarkı seslendirdi. Sahneye yakın locaların biletlerinin 30 bin, arkadaki locaların biletlerinin 15 bin liradan satıldığı konseri yaklaşık 900 kişi izledi.
Ne olmuştu?: Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir haa içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti.
Youtube'da 233 milyon kez dinlenen 'Derdim Olsun' parçasıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' ise, ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatte ise 15 milyondan fazla 'tık' almıştı.