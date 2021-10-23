BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56

Reynmen'e Ece Erken şoku! Açtığı dava reddedildi

Reynmen'e Ece Erken şoku! Açtığı dava reddedildi

Şarkıcı Reynmen’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla sunucu Ece Erken’e açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

Reynmen'e Ece Erken şoku! Açtığı dava reddedildi

Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda kendisi hakkında ‘sözde fenomen’ gibi sözlerle hakarette bulunduğu iddiasıyla sunucu Ece Erken’den şikayetçi olmuştu.

112
Reynmen'e Ece Erken şoku! Açtığı dava reddedildi

Reynmen’in avukatı aracılığıyla sunulan dava dilekçesinde, "Reynmen’in ezan ile dalga geçtiği şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır. Reynmen toplumda kışkırtılmaya ve tahrik edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu oluştuğundan Ece Erken’in 5 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

212
Reynmen'e Ece Erken şoku! Açtığı dava reddedildi

Mahkemeye dilekçe sunan Ece Erken’in avukatı ise, sözlerin ağır eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek, davanın reddini talep etmişti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken, Ece Erken ile Reynmen duruşmaya katılmadı.

312
Reynmen'e Ece Erken şoku! Açtığı dava reddedildi

Duruşmada beyanda bulunan Reynmen’in avukatı davanın kabulünü isterken, Erken’in avukatı reddini istedi.

412