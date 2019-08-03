Reynmen'den ünlüleri kızdıracak olay sözler! 'Kudurabilirler!'
Ela şarkısıyla rekor kıran Reynmen, sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerinin sorularına verdi. Kendisini eleştiren ünlülere 'Kudurabilirler' diyen Reynmen, tartışmanın fitilini ateşledi.
Youtuber Reynmen'in Ela şarkısı ile kısa sürede milyonlar tarafından dinlenmiş ve rekor kırmıştı. Müzik piyasasını alt üst eden Reynmen, bazı ünlüler tarafından da eleştirilmişti. Sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Reynmen, kendisini eleştirenlere olay sözler söyledi.
Kudurabilirler: Reynmen, bir hayranının, "Ünlüler seni kıskanıyor, parlamandan…" mesajına "'Allah herkesin kalbine göre versin' dememe rağmen benim sahip olduğum şeyi kıskanan ne kadar ünlü varsa hepsi kudurabilir" cevabını vererek bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Kimse bizi ünlü etmedi: Reynmen, "Seni de biz ünlü ettik" diyen takipçisine de şu sözlerle sert çıktı: "Çok yanlış bilinen bir şeyi açıklamak istedim; kimse bizi ünlü etmedi. Biz çok eğlenirken, siz sıkıldığınız şeylerden uzaklaşmak istediğinizde hayatlarımıza dahil olmak istediniz.
Saygımı yitiririm: Eğer sizin sayenizde buraya geldiğime inandırırsam kendimi beş yıldır yaptığım işe olan saygımı yitiririm ve tamamen size mal etmiş olurum. Ben sanki hiçbir şey yapmamışım gibi düşündürtürsünüz. Önce Allah'ın sonra benim, sonra ailemin sayesinde buradayım.