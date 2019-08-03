Reynmen'den ünlüleri kızdıracak olay sözler! 'Kudurabilirler!'

Kimse bizi ünlü etmedi: Reynmen, "Seni de biz ünlü ettik" diyen takipçisine de şu sözlerle sert çıktı: "Çok yanlış bilinen bir şeyi açıklamak istedim; kimse bizi ünlü etmedi. Biz çok eğlenirken, siz sıkıldığınız şeylerden uzaklaşmak istediğinizde hayatlarımıza dahil olmak istediniz.