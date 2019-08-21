Reynmen'den olay sözler! Müyap başkanı Bülent Seyhan suçlayınca dayanamadı
Müzik Yapım Derneği başkanı Bülent Seyhan, Reynmen hakkında ''Sektöre zarar verdi'' açıklaması yapınca Reynmen, açtı ağzını yumdu gözünü, olay yaratacak açıklamalara imza attı.
Müyap başkanı Bülent Seyhan, son döneme damgasını vuran Reynmen hakkında skandal açıklamalara imza attı. Müyap başkanı Seyhan, Reynmen'i sektöre zarar vermekle suçlayarak şunları söyledi:
"Zamanında Ajdar’a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi" dedi. Ayrıca Seyhan, YouTube'daki sahte tık tartışmaları için de "Bazı isimler YouTube’dan sahte tık satın alıyor. Sahnelerine bakıyorsun; ses yok, şov yok, seyirci yok. Müyap olarak sahte tıkları araştıracağız."
Müyap başkanı Bülent Seyhan'ın bu açıklamalarının ardından Reynmen, sinirine hakim olamadı ve olay yaratacak sözlerle Seyhan'a cevap verdi.
Reynmen, Seyhan'ın açıklamasının ardından "Ajdar'a haksızlık ettiğini düşünen varsa fiyatı hala 500 bin euro. Çağırıp o haksızlığınızı telafi edebilirsiniz. Beni siz var etmediniz siz de yok edemeyeceğinizi çok iyi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz değil mi?" diyerek cevap verdi.