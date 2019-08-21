Reynmen'den olay sözler! Müyap başkanı Bülent Seyhan suçlayınca dayanamadı

Reynmen, Seyhan'ın açıklamasının ardından "Ajdar'a haksızlık ettiğini düşünen varsa fiyatı hala 500 bin euro. Çağırıp o haksızlığınızı telafi edebilirsiniz. Beni siz var etmediniz siz de yok edemeyeceğinizi çok iyi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz değil mi?" diyerek cevap verdi.