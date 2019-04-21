Reynmen Umre'ye gitti yaptığı yorum sosyal medyayı ikiye böldü

Reynmen Umre'ye gitti yaptığı yorum sosyal medyayı ikiye böldü

Youtuber Reynmen, kutsal topraklarda çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu.

Reynmen Umre'ye gitti yaptığı yorum sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 1

'Derdim Olsun' şarkısıyla kısa sürede yaklaşık 200 milyon tıklanarak büyük çıkış yakalayan Youtuber Reynmen, Umreye gitti.

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Reynmen Umre'ye gitti yaptığı yorum sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 2

Reynmen, kutsal topraklarda çekilen fotoğrafını sosyal medya üzerinden "Selamün Aleyküm" notuyla paylaştı. 

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Reynmen Umre'ye gitti yaptığı yorum sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 3

1 milyon beğeni ve binlerce yorum alan fotoğrafa birçok eleştiri geldi. "Prim yapma" diyenlere Youtuber daha fazla sessiz kalamadı.

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Reynmen Umre'ye gitti yaptığı yorum sosyal medyayı ikiye böldü - Sayfa 4

Reynmen yapılan eleştirilere ise şu cevabı verdi: "Ben bir budist olsam fotoğraf olsam eyvallah ama ben buradan fotoğraf attım diye prim mi yapmış oluyorum; Allah'ım ya küfür edeceğim tövbe tövbe..." 

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