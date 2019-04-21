Reynmen Umre'ye gitti yaptığı yorum sosyal medyayı ikiye böldü
Youtuber Reynmen, kutsal topraklarda çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu.
'Derdim Olsun' şarkısıyla kısa sürede yaklaşık 200 milyon tıklanarak büyük çıkış yakalayan Youtuber Reynmen, Umreye gitti.
17
Reynmen, kutsal topraklarda çekilen fotoğrafını sosyal medya üzerinden "Selamün Aleyküm" notuyla paylaştı.
27
1 milyon beğeni ve binlerce yorum alan fotoğrafa birçok eleştiri geldi. "Prim yapma" diyenlere Youtuber daha fazla sessiz kalamadı.
37
Reynmen yapılan eleştirilere ise şu cevabı verdi: "Ben bir budist olsam fotoğraf olsam eyvallah ama ben buradan fotoğraf attım diye prim mi yapmış oluyorum; Allah'ım ya küfür edeceğim tövbe tövbe..."
47